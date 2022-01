Räikkönenist sai MM-sarjas võistleva tehasetiimi juht

«See pole mingi saladus, et motokross on minu elus üks suur kirg. Kuid see tiim ei ole miski, mida kutsuda hobiks. See on tõsine värk. Olen keskendunud ning teen nii head tööd, kui suudan,» lausus Räikkönen.

19 hooaega F1 sarjas sõitnud Räikkönen ei öelnud küll vahetult pärast eelmise hooaja lõppu, mis tema tulevikuplaanid on, kuid tegelikult käisid kulisside taga juba läbirääkimised. 42-aastane soomlane tunneb, et tal on praegu piisavalt aega MXGP-projektiks.

Räikköneni sõnul ei hakka ta tegelema meeskonna igapäevaprobleemidega, vaid pigem kasutab oma kogemust pikaajalisema strateegia planeerimiseks.