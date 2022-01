Aron sai koostöös Mercedesega hooaja plaani paika, põhjaladumine toimub praegu kõrbeliivas

Aron polnud varem kevad-talvel toimuvates võistlussarjades osalenud, kuid kuna tänavu tekkis selleks hea võimalus, siis otsustas ta selles kümne küünega kinni haarata. «Pakkumine oli hea. Sisuliselt on tegemist Prema tiimiga, insenerid ja mehaanikud on mulle varasemast juba tuttavad. Plaan on sellest ajast siin maksimum välja võtta, kuid pigem on see ka hea ettevalmistus põhihooajaks. Siis on Mercedese ja kõigi teiste pilgud suunatud mulle ja vaadatakse, kuidas ma hakkama saan,» rääkis Aron.