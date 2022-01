Keenia on enamikule eestlastele tundmatu koht, kuid mitte maratoonaritele Tiidrek Nurmele (36), Roman Fostile (38) ja Kaur Kivistikule (30). «Miks inimesed Coca-Colat joovad? Sest nad teevad head turundust. Iten on ka jõudnud oma järjega kesk- ja pikamaajooksjate seas väga populaarsele tasemele,» selgitab Nurme, miks laagerdab kolmik just seal.