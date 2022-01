Ralliäss sai tuntud autotootjalt petta: meile müüdi täispakett, päev hiljem tõmmati juhe seinast

Grjazin tunnistas Postimehele, et Volkswagenist loobumise põhjuseks olid aina tihenenud tehnilised probleemid. Need olid venelase sõnul suuresti tingitud sellest, et Saksamaa autotootja lõikas 2020. aasta lõpus läbi sideme rallimaailmaga ja lõpetas Polo arendamise.

Grjazini sõnul said nad Volkswageni käest pehmelt öeldes petta, sest neile müüdi 2020. aasta lõpus kõikide tulede ja viledega R5-auto. Sisuliselt päev hiljem teatati, et Volkswagen sulgeb ralliosakonna uksed ja uuendusi sellele autole enam ei tehta. See tähendas aga, et ajapikku hakkasid Fordi ja Škodaga sõitnud konkurendid eest ära astuma.

Nikolai Grjazin. FOTO: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Kuigi Grjazin ei tahtnud seda otsesõnu välja öelda, siis tegelikult oli Volkswageni käitumine lihtlabane pettus. «Volkswageni otsus oli meile suureks pettumuseks, sest ju nad olid meile kallist autot müües teadlikud, et selline otsust tuleb, kuid meile ei mainitud seda poole sõnagagi.

Olime neilt tõesti ostnud lisaks autole ka palju lisavarustust ja otsustasime sellega aastakese sõita. Eelmise aasta lõpus muutus selle ülalpidamine üpris kulukaks ning otsustasime selle maha müüa.»

Grjazin ise sõidab alanud hooajal Škodaga, kuid Volkswageni kasutajaid on MM-sarja jäänud päris palju. Eesti rallimeestest sõidavad sarnase Volkswageniga Georg Linnamäe ja Egon Kaur, kes jätkavad sellega võidukihutamist ka tänavu.

Grjazin avaldas siiski, et kehvemaks muutunud ralliauto müümisega tal probleeme ei tekkinud, sest aastate jooksul saavutati Volkswageniga MM-sarjas häid tulemusi ja auto on hoolimata puudustest jätkuvalt populaarne.