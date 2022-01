FCI Levadiaga liitus Eesti jalgpallilegendi 14-aastane poeg

Patrik Kristal alustas jalgpalliteed Harju JK ridades, kuid liitus 2017. aastal JK Tallinna Kaleviga, kus mängis kuni eelmise hooaja lõpuni, kandes erinevates noortemeeskondades liidrirolli. Eelmisel hooajal lõi Kristal Eesti U15 noortekoondise eest U17 Eliitliigas 17 väravat, olles ka meeskonna kapten.

«Teame Patrikut juba väiksest peale, kui tema isa Marko Kristal viis treeningut läbi, siis mängis Patrik pidevalt Maarjamäel jalgpalli. Eelmise aasta augustist pakkus Marko Savić välja mõtte, et võiksime minna vaatama noormängijaid. Nii jõudsime U15 vanuseklassi mängudele, kus Patrik meile silma jäi. Nii Savić kui mina näeme temas suurt potentsiaali Eesti jalgpallile ja ta on juba sellises vanuses, kus suudaks juba praegu U21 võistkonnas heal tasemel mängida. Ühe suur klubi eesmärk peabki olema tuua oma ridadesse häid ja talendikaid mängijaid, millega oleme kahjuks eelnevatel aastatel väga hiljaks jäänud. Loodame seda viga parandada ja näidata oma tegevusega, nii Patriku kui teiste mängijatega, kes meie klubiga liituvad, et nendega tehakse tööd ja me tahame kuhugi jõuda. Me ei võta mängijaid selleks, et neid lihtsalt kokku korjata, vaid soovime nendega tööd teha, et nad realiseeriksid oma maksimaalse potentsiaali. Soovin Patrikule palju edu, tervist, kannatust ja sihikindlust – küll siis kõik tuleb,» ütles Levadia spordidirektor Tarmo Kink.

«Sain aasta tagasi informatsiooni Patriku ja paari teise noormängija kohta, keda hakkasime suvel koos Tarmoga jälgima. Saime kohe aru, et tegemist on väga hea mängijaga, kuid see ei ole ainus põhjus, miks me teda soovisime. Pärast paari kohtumist, kus ta mängis, otsustasime temaga kohtuda ja siis sain ma aru, et Patrik on õige inimene, kes suudab tulevikus ellu viia suuri asju ning keda meie meeskond ja klubi vajavad,» sõnas Levadia peatreener Savić.

«Meil on mõned kriteeriumid, mille järgi mängijaid oma klubisse soovime. Kolm põhilist kriteeriumit on järgmised: esiteks peab mängija mängust kõrgel tasemel aru saama, teiseks hindame mängija iseloomu ja kolmandaks on füüsilised omadused. Patrik ei ole füüsiliste eelduste poolest veel täiuslik, kuid siin ongi meie töö teda aidata ja arendada. Just esimene kriteerium teeb temast suure talendi – mängu lugemine on tal väga heal tasemel. Patrik peab nägema väga palju vaeva ja mitte ainult jalgpallis, vaid elus üldiselt. Meie klubis on oluline, et noored näeksid palju vaeva eelkõige koolis, aga samuti treeningutel. Kõik noored peavad mõistma, et jalgpalluri elu on väga keeruline – peab palju ohverdama ja vaeva nägema. Ajal kui teised noored veedavad oma vaba aega tüdruksõprade või üldse sõprade seltsis, peab jalgpallur tegema trenni, ennast harima ja lugema kui ta tahab saada väga heaks mängijaks. Me loodame, et Patrikust saab väga kõrge klassiga mängija. Me esitleme tema klubiga liitumist laiemalt, sest me usume temasse ja ma usun, et temast saab nii Eesti koondise kui Levadia liider, aga selle jaoks peab ta nägema palju vaeva ja tegema väga kõvasti tööd,» arutles Marko Savić.

«Alguses ma ei uskunud, kui kuulsin, et Levadia on minust huvitatud. Arvasin, et vanemad teevad minu üle nalja, aga pärast kui sain teada, et see on tõsi, olin päris elevil. Olin päris närvis, kui esimest korda Marko ja Tarmoga kohtuma läksin. Olen sündinud Viimsis, aga terve elu Tabasalus elanud ja mänginud aia taga jalgpalli. Alustasin jalgpalliga kui olin nelja-aastane. Hakkasin Harju JK klubis treenima ja mängima. Pärast seda liikusin koos meeskonnakaaslastega JK Tallinna Kalevisse. Kalevis mängisin kolm aastat ja nüüd olen siin,» ütles Patrik Kristal.