FIA võib mulluse F1 finaaletapi skandaali tõttu võistluste direktorile kinga anda

Mercedese tiim esitas kohe pärast finišit kaks protesti, ent kumbagi ei rahuldatud. Tõsi, kuigi reeglites seisab punkt, et viimane sõna jääb võistluste direktorile, painutas Masi tavasid julgelt ja läks paljude arvates ka tugevalt rappa.

Tuleval hooajal ei pruugi 44-aastane austraallane ametis jätkata. «Olen Michaelile öelnud, et ta tegi mitmes mõttes head tööd. Aga on võimalus, et järgmisel hooajal näeme uut võistluste direktorit,» ütles Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) uus F1-boss Peter Baye.