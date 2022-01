Maailmakuulus spordiportaal: Eesti elab vaatamata väikesele rahvaarvule tenniseunelmas

«Vaid 1,3 miljoni elanikuga Eesti ei kuulu nende hulka, keda sageli tennise-diskursuses mainitaks. See Balti riik pole kunagi võitnud suurt slämmi, aga neil ei ole ka materjali nagu näiteks USA-l või Tšehhil,» alustas ajakirjanik Vedant Chandel, kes pealkirjastas oma loo mõttega, et Eestis elab vaatamata väikesele rahvaarvule tenniseunelmas*.

«Tegelikult on riikidel nagu Hispaania, Itaalia, Venemaa ja Tšehhi meeste ning naiste peale rohkem esikümne mängijaid kui Eestil esisajas kokku. Aga sellele vaatamata on Eesti tennisefännidel olnud viimasel ajal põhjust tähistamiseks. Nende kaks suurt ikooni – kes esindavad tegelikult täiesti erinevaid ajastuid –, Kaia Kanepi (36) ja Anett Kontaveit (26) on tänavust hooaja alustanud kenasti. Ja nende edu pole jäänud märkamata.»

Chandel toob välja, et Kontaveidist sai eelmise aasta lõpus esimene esikümnesse jõudnud eestlanna. Austraalia lahtistel langes ta küll konkurentsist juba teises ringis, ent tulevik võiks olla helge. «Tal on kõik relvad edukaks hooajaks olemas,» märkis tennisespets.

*Originaalpealkiri inglise keeles: Led by Kaia Kanepi and Anett Kontaveit, Estonia is living the tennis dream despite its small population