Kristjan Kangur: saaksin LeBron Jamesi vastu üks-ühes kuus punkti ikka kätte

Sinu karjäär on olnud väga kirev ja oled jõudnud kaugele, aga mis on olnud Sinu jaoks see kõige meeldejäävam moment?

Kindlasti Euroliiga, sest mul on endal õnnestunud seal platsile joosta ning seepärast tundub see liiga nii-öelda rohkem käega katsutavam. Pöialt hoian Milanole.

Paljudel mängijatel on omad rituaalid, kas ka Sinul on mõni harjumus, mida enne mänge teed?

Ainus rituaal, mida ma enne mängu teen, et jooksen alati viimasena riietusruumist välja, kui võistkond platsile läheb. Aga see on ka puhtalt seepärast, et keegi võistkonnakaaslastest uimerdama ei jääks.