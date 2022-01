Kui Dorbek on sel hooajal Ühisliigas keskmiselt mänguaega kogunud veidi üle kümne minuti, siis Kitsing, Melson ja Šilins on platsil käinud üle 20 minuti matši kohta.

Cramo on VTB tabelis kolme võidu ja seitsme kaotusega üheksandal kohal, viimane play-off positsioon on vaid ühe võidu kaugusel. Kuban on viie võidu ja nelja kaotusega kuues.