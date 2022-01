Karikavõitja Tartu tahab uue jänkiga mängu elu sisse saada

Vigastused ja koroona on koosseisu hõredamaks teinud ja see kajastub ka mängupildis. Tabeliseis pole praegu kiita, aga midagi kadunud ka pole, sest meil on veel päris palju mänge pidada. Oleme tänavu erinevaid mängijaid proovinud ja nüüd on hooaja lõpuni meil tagaliinis Huggins, kellel on paari hooaja Euroopa kogemus ja teinud korralikke mänge ka FIBA Europe Cupis. Loodame, et see valik õigustab ennast ja saame mängu jälle vähe elu sisse,» sõnas Talts.