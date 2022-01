Vigane mõõteriist tegi maailmarekordiga üks-null

29-aastane ameeriklane tõukas sisetingimustes toimunud võistluse teises voorus 23.38. Praegune maailmarekord on samuti Crouseri nimel, kui mullu sai ta välitingimustes USAs Eugene'is kirja 23.37.

Mõnda aega pärast justkui 23.38 peale maandunud tõuget teatati aga, et New Yorgis toimunud võistluse kõik tulemused on tühistatud. Tõugete pikkust mõõtnud laser ei töötanud korralikult, teatas Crouser uudisteagentuurile AFP.