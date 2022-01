Eestlannast maailmameister võidutses kodustel meistrivõistlustel

Naiste 10,9-kilomeetrisel rajal näitas taset valitsev maailmameister Daisy Kudre (OK Peko), kes tegi paar väiksemat viga esimesel paaril kilomeetril, kuid seejärel tegutses veatult ja kiiresti, nii et finišeerides ajaga 61.42 edestas ta oma nooremat õde Dorist enam kui kuue minutiga. Hõbeda tõi Doris Kudrele (OK Peko) aeg 67.56 ning pronksi raja keskel paar suuremat viga teinud Epp Paalbergile (Rakvere OK) aeg 73.36.

Meeste põhiklassis koondise liider Mattis Jaama (OK Peko), kes eelmisel päeval lühirajal kontrollpunkti vahelejätmise pärast tulemust kirja ei saanud, seekord midagi juhuse hooleks ei jätnud. Haaranud juhtpositsiooni sõidu viiendal minutil, hakkas ta järjekindlalt oma edu konkurentide ees kasvatama. 13,6-kilomeetrise raja finišiks oli tema edu šveitslase Gion Schnyderi (OK Peko) ees tervelt 7.27. Ajad vastavalt 69.48 ja 77.15. Lühirajal Eesti meistriks tulnud Kevin Hallop (OK Peko) tegi juba esimesel etapil 2-minutilise vea, mille heastamise võimalust konkurendid talle ei pakkunud. Eesti meistrivõistluste hõbedale võitles ennast hoopis lühiraja pronksimees Sander Pritsik (Rakvere OK) ajaga 77.23. Pronksi teenis Andres Rõõm (OK Ilves) ajaga 79.30.