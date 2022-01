Evans laulis ülemusele hosiannat: ta on kõige kirglikum rallimees, keda ma tean

Evans on Toyotas kolmandat hooaega ning kahel esimesel aastal tuli ta Sébastien Ogier järel MM-punktiarvestuses teiseks. Ka on waleslasele ajajooksul saanud tuttavaks Jyväskylä lähedal asuvad testikatsed, kus Soomes baseeruv meeskond Rally1-autosid testida saab.

«Jari-Matti on kõige kirglikum rallimees, keda ma tean. Ta on terve oma elu hinganud rallirütmis. Nende aastatega on tema entusiasm ainult kasvanud. Temasugune kirglik mees tiimis on kuldaväärt ja surub meid edasi pingutama,» rääkis Evans.

Kuigi Evans on kahel aastal järjest Ogier’ järel MM-sarjas tulnud teiseks ning prantslane sel aastal täishooaega ei sõida, siis on paljude pilgud suunatud just temale, kui järgmisel tiitlivõitjale. «Tipptasemel sõites on alati pinge pea. Hooaja algus polnud parim, kuid tuleb meeles pidada, et see oli alles esimene võistlus,» lisas Evans, kes Monte Carlos punktikohale ei mahtunud, kuid teenis neli silma punktikatselt.