Eesti parim vehkleja Katrina Lehis võitis täna Dohas toimunud GP-etapil esikoha. Ajaloolise esikoha teeb veelgi mälestusväärsemaks, et finaalis alistas Lehis teise eestlana Nelli Differti. Kahe olümpiamedali omanik ütles, et ei jäänud oma esitusega ülimalt rahule ning, et tihe koondisesisene konkurents sunnib kõiki rohkem tööd tegema.