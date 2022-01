Lekkisid kauni jalgpallikohtuniku alastipildid

Ajalehe The Sun andmetel lekkisid internetti jalgpallikohtuniku kuumad fotod, kui ka videoklipid. Kuigi kurjategija on tabamata, loodab Di Meo, et piltide avaldaja saab karistada. «Kui ma neid fotosid nägin, siis lukustasin end oma koju ja nutsin kaks päeva,» selgitas Di Meo.