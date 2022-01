Nädal piiri taga: Poolas, Saksamaal ja Soomes kohtusid eestlased omavahel, leidus eredaid särajaid

Tammemaa ja Resovia pidasid lisaks ka ühe liigamängu, kui Jastrzębski Węgielilt tuli vastu võtta 1:3 (24:26, 23:25, 25:20, 19:25) kaotus. Tammemaa selles mängus ei mänginud. Tabelis on Belchatow 37 punktiga neljas ja Resovia 27 punktiga kuues.

Savo meeskond pidas enne seda veel ühe mängu, kui 3:0 (25:18, 25:21, 25:18) alistati Loimaa Hurrikaani, Raadik selles kohtumises kaasa ei teinud. Tabelis hoiab Savo 48 punktiga esikohta, Akaal on teisena punkt vähem.

Oliver Venno vedas SC Police'i meeskonna Katari meistriliigas 3:0 (27:25, 25:20, 25:23) võiduni Al-Khori üle, tuues 23 punkti (+13) punkti. Tabelis on Police 30 punktiga teine.

Kreeka naiste kõrgliigas panustas Kadi Kullerkann oma koduklubi AO Markopoulo eest viimases kohtumises Lamia vastu 18 punkti, ent võiduks sellest ei piisanud ja vastu tuli võtta 1:3 (25:23, 19:25, 19:25, 24:26) kaotus. Tabelis on Markopoulo 15 punktiga kümnes.

Belgias sai Märt Tammearu koduklubi Roeselare Knack 3:0 (25/19 25/19 25/15) jagu VBC Waremmest. Tammearu sekkus servima ja skoori ei avanud. Henri Treiali ja Renet Vankeri tööandja Maaseiki Greenyard sai aga 1:3 (20/25 27/25 19/25 21/25) kaotuse Menenilt. Mõlemad eestlased tegid kaasa kogu kohtumise, Treiali arvele jäi 2 punkti (+0). Tabelis on Roeselare 22 punktiga esimene ja Maaseik 17 punktiga neljas.

Saksamaal alistasid Andri Aganits ja VfB Friedrichshafen ülemises vahegrupis 3:1 (25:20, 25:23, 19:25, 25:23) Karli Alliku koduklubi Frankfurdi United Volleyse. Aganits panustas võitu 8 punkti (+6), Allik taastub vigastusest ja veel kaasa ei teinud. Tabelis on Frankfurt 6 punktiga teine ja Friedrichshafen 3 punktiga kolmas. Alumises vahegrupis pidi Stefan Kaibaldi tööandja Königs Wusterhauseni Netzhoppers vastu võtma 2:3 (25:21, 21:25, 25:22, 20:25, 11:15) kaotuse Lüneburgilt, statistika pole kahjuks saadaval. Netzhoppers on tabelis 8 punktiga kolmas.

Laura Partsi 9 punkti (+7) aitasid Zesar-VFMi naiskonna Šveitsi meistriliigas 3:1 (20:25, 25:23, 25:21, 25:20) võiduni Toggenburgi vastu. Tabelis on Zesar 24 punktiga kuues. Esiliigas sai liidernaiskond Zürichi Volero (abitreener Märt Pajusalu) kirja 3:0 võidu Aarau üle.

Prantsusmaal on mitmed mängud edasi lükatud nii meeste kui naiste meistriliigas ja ainsana käis eestlastest platsil Polina Bratuhhina-Pitou, kes tõi 5 punkti (-2) Terville´i Florange´i 3:1 (26:24, 23:25, 25:21, 25:14) võidumängus Cannes´i üle. Tabelis on Terville 26 punktiga kuues, Lorenzo Micelli juhendatav Le Cannet´ Volero hoiab 36 punktiga teist kohta ja Pays d’Aix Venelles (Liis Kullerkann ja peatreener Alessandro Orefice) on 25 punktiga kaheksas.