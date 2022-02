PM PEKINGIS ⟩ Positiivne koroonaproov mõjus Ilvesele šokina

Kolmapäeva hommikul tegi elu parimas vormis kahevõistleja Pekingi olümpial esimese suusatrenni. Koos Norra koondisega treeningult olümpiakülla naastes ootas teda EOK spordidirektor Martti Raju, kes teatas, et sportlase teisepäeva õhtul antud proov oli positiivne.

25-aastasele Ilvesele tuli selline uudis šokina. Ta tunneb end terve kui purikana ning mõlemad tema Pekingi lennujaamas antud proovid olid negatiivsed. Lisaks on ta olümpiaks valmistunud Norra koondisega, kus hirm nakatumise ees on suur ning koroonareeglid ranged.

Eesti koondise arsti Mihkel Mardna sõnul oli Ilvese positiivne proov piiripealne ehk ühe «pügala võrra» madalam kokkulepitud CT-piirväärtusest 35. Mida madalam on CT-väärtus, seda suurem on viiruse hulk organismis.

Kusjuures hiinlased tulid olümpialastele vastu ning langetasid CT-määra 40 pealt 35-le. Seda selleks, et koroonaviirusest taastuvate inimestel oleks väiksem võimalus positiivseks testitulemuseks.

Kus Ilves nakatuda võis, ei osanud Mardna pakkuda. Sportlane reisis Pekingisse puupüsti täis lennukiga, mille pardalt on koroonaviirus tuvastatud nüüdseks seitsmel inimesel – lisaks Ilvesele veel kahel Rootsi mäesuusatajal, kahel Taani jäähokimängijal ja kahel Norra taustajõul.

Lootus sureb viimasena

Selleks et teada, kas tegemist on kunagi varem läbipõetud või progresseeruva haigusega, tuleks teha antikehade test. Esimene pole siiski tõenäoline, sest eelnevad koroonaproovid on Ilvesel osutunud kõik negatiivseks.

Küll aga on võimalik, et tegemist on valepositiivse prooviga. «On mitmeid juhtumeid, kus olümpiakülas või siis lennujaamas antud proovid on esialgu positiivsed, kuid järgmised on juba negatiivsed. Need on samuti olnud piiripealsed juhtumid nagu Kristjanil. Lootus sureb viimasena,» ütles Mardna.

Praegu viibib Ilves olümpiakülas oma hotellitoas isolatsioonis. Kui mõned teised koondislased jagavad eluruume, siis meie ühe suurimale olümpialootusele oligi võetud eraldi elamine, et vältida võimalikke riske.

Täna õhtul andis ta uue koroonaproovi. Kui see osutub positiivseks, viiakse sportlane isolatsioonihotelli. Kui proov on aga negatiivne, tuleb tal anda 24 tundi hiljem veel üks negatiivne proov ning siis pääseb ta taas treenima.

Kahevõistlejad võistlevad Pekingi olümpial 9. ja 15. veebruaril. Kui peaks juhtuma negatiivne stsenaarium ja Ilves viiakse isolatsioonihotelli, võib Mardna hinnangul olümpiale kriipsu peale tõmmata.

«Kui ta olümpiakülast isolatsioonihotelli viiakse, siis emotsionaalselt ega ka füüsiliselt – ta on harjunud igapäevase rutiini ja trenniga – see midagi head ei tähenda. Mul sellesse usku pole. Kui on halb stsenaarium ja järgmised proovid positiivsed, siis on kahjuks halvasti,» lausus Mardna.

Kolmas doos poleks päästnud

Ilves oli koroonaviiruse vastu küll vaktsineeritud, kuid otsustas olümpiale mõeldes tõhustusdoosi edasi lükata, kuna see langenuks suhteliselt viimasele minutile ning võinuks mõjutada tema sportlikku vormi. Sama otsuse tegi Eesti koondisest kiiruisutaja Marten Liiv.

Mardna hinnangul käitus Ilves tõhustusdoosi edasi lükates õigesti. Tema sõnul aitab vaktsiin küll haigust oluliselt leebemalt läbi põdeda, ent ei aita kaasa viirusega nakatumise vastu. «Kristjan langetas kolmandat doosi mitte tehes õige otsuse, ma isegi ei diskuteeriks selle üle,» lausus ta.

Ilvese positiivne koroonaproov tegi ettevaatlikuks ka Norra koondise. Kolmapäevasel pressikonverentsil pidanuks pidanuks osalema ka Norra koondise treener Jan Schmid ja mänedžer Ivar Stuan. Veidi enne pressikonverentsi algust teatasid nad Eesti koondise esindajatele, et jätaksid turvalisuse huvides ajakirjanikega kohtumise vahele.