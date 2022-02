Vaktsiinivastaste plakatipoiss Djokovic teeb karjääri jätkamise nimel kannapöörde

Maailma esireket Djokovic on üks ainsaid tennisiste maailma esisajas, kes pole end koroonaviiruse vastu vaktsineerinud. Sestap pidi ta kõrvalt vaatama ka Austraalia lahtiseid, kuna antud turniir nõudis, et sportlaselt vaktsineerimist või koroonaviiruse läbipõdemist.

Arvestades, et vaktsineerimine on ikkagi vajalik suurtel turniiridel osalemiseks, siis otsustas Djokovic end ikkagi vaktsineerida. Ta on asunud juba uurima, milline vaktsiin talle just paremini sobiks.