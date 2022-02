Sildaru suurima konkurendi endine treener: Eileen poleks Hiinas treenides superstaariks saanud, tema medalid peaksid kuuluma USA-le

18-aastane Gu on tänavu olnud suurepärases hoos ning seetõttu on ootused väga põhjendatud. Ta on saanud ka enam kui kuu aega Hiinas viibida ning oludega harjuda. Nõnda peetakse teda suursoosikuks nii Big Airis, renni- kui ka pargisõidus.

Kui Gu peaks mõne medali võitma, siis lähevad need Hiina kontosse. Just sellise otsuse tegi 2019. aastal toona 15-aastane sportlane, kes soovis esindada enda ema kodumaad. See oli üllatav valik, sest eelnevalt oli Californias sündinud freestyle-suusataja esindanud USA-d.

«Ma ei ole siin mingi kohtunik, ent Eileen on Californiast pärit mitte Hiinast. Tema otsusel oli ilmselt mingi tagamõte,» lausus endine suusatäht Jen Hudak New York Postile. «Olen nukker, sest mulle meeldiks, kui need medalid kuuluksid ka USA-le.»

2019. aastal teatas Gu, et otsus sündis Hiina spordi järelkasvule mõeldes. Tema soovis olla paljudele Hiina noorsportlastele eeskujuks ja arendada USA ning Hiina sõprust. Gu endine treener Mike Hanley säärast juttu väga ei usu. Tema sõnul olid mängus ka väga suured rahad.