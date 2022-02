Hyundai WRC-tiim võttis Toyotast snitti

Lõuna-Korea autotootja meeskonna esimese sõidu nö uuest testimisbaasis tegi Oliver Solberg, kes kinnitas, et nende Rally1-autot hakkab Soomes nägema veelgi tihemini. «See on nüüd meie ametlik testimispaik. See on suurepärane, sest Soome teed on maailma parimad. Siin leidub nii kruusateid, kui lumist pinnast. See oli tiimi otsus, sest me jahime alati parimaid tulemusi,» ütles Solberg Soome rahvusringhäälingule (YLE).