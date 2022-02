Eesti parimast naisvõrkpallurist sai uudisteportaali peatoimetaja

«Kertu potentsiaal ajakirjanikuna on minu hinnangul võrreldav tema võimetega võrkpallis,» jätkas Rinaldo. «Mäletan hästi, kui ta kirjutas portaali oma elu esimese loo. Kui reeglina tuleb esmakirjutajate lugusid põhjalikult parandada, siis Kertu puhul oli õigekiri ja sõnaseadmine kohe paigas. Korrigeerida tuli vaid üksikuid iluvigu. Tema tähelepanelikkus, õppimisvõime ja pühendumus on see, mis annab mulle kindluse, et ta saab uue rolliga hästi hakkama. Samuti on ta ju täielikult võrkpallis sees ja tunneb ala köögipoolt, mis on taolises töös, kus tuleb igapäevaselt allikatega suhelda, üks hea tulemuse aluseid. Ka inimlikud omadused pole vähetähtsad. Kertu on inimesena hästi aus ja avatud ning oskab õigel ajal nii tõsiselt tööle keskenduda kui ka nalja visata. See teeb temaga koostöö lihtsaks ja meeldivaks.»