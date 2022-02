Verstappen teeb ralliradadel debüüdi

«Rallisõit on midagi, mida teed kogemuste põhjal. Nende kogemuste hankimine on suurim väljakutse,» rääkis Verstappen Dirtfishile. «See ei sarnane millelegi, mida ma oma mootorispordi karjääris varem olen teinud. Kõik on minu jaoks uus. Alustades sellest, kuidas auto töötab, lisaks veel rajalegendi koostamine ja kasutamine, sõidu ajal juhiste kuulamine ja katsete tundma õppimine,» jätkas ta.

«Sul pole väga võimalust rajaga tutvuda ja pead kohe head tempot näitama. Samas ei tohi võtta üleliigseid riske. See on väga suur väljakutse ja ma ei oota, et lihtsalt tippu jõuan. Muidugi annan endast kõik, aga minu eesmärk on kogemusi hankida ja võimalikult palju õppida,» ütles hollandlane.