Maailmakuulus spordiportaal: Drellil on üks peamine miinus, miks ta pole NBA klubide radaril

Tõsi, kui esiti jäi Drell pigem statisti rolli, siis viimases kahes mängus on minuteid tulnud päris korralikult. Läinud ööl müttas ta väljakul 44 sekundit üle 21 minuti, kuid piirdus kahe punktiga. Tiim kaotas 89:104 Raptors 905-le.

G-Liigas viljeletakse individuaalset korvpalli, mistõttu ei pruugi mängu jooksul tekkida just palju viskevõimalusi. Ja Drell on seni hädas olnud ka tabavusega. Seitsme matši peale on ta väljakult proovinud 20 korral, kuid tabanud vaid 4, sealhulgas kolmeseid 10st 1.