Aafrika rahvuste karika finaalmäng pakub Liverpooli staaride vastasseisu

Esimeses poolfinaalis alistas Senegal 3:1 Burkina Faso, ühe värava sai kirja ka Sadio Mané. Seega on Liverpooli fännidel Aafrika rahvuste karikafinaalis keeruline kummalegi koondisele pöialt hoida, sest nende tippmängijad tahavad palle lüüa mõlema meeskonna väravasse.

Samas on teised mängijad vihjanud, et Salah ei täida Egiptuses nii tähtsat rolli, kui arvatakse. «Ta ei ole minu jaoks veenev. Ütlen seda, sest olen aus inimene. Muidugi, ta oskab väravaid lüüa, aga ta ei muuda mängupilti,» ütles Kameruni tähtmängija Vincent Aboubakar enne poolfinaali. 30-aastane ründaja on varasemalt mänginud näiteks Istanbuli Bešikatse ja Porto ridades, mullu liitus ta Saudi Araabia klubiga Al Nassr.