Dirk Nowitzkit vaevab tõsine tervisemure, isegi operatsioonist polnud abi

NBA klubis Dallas Mavericks mänginud Nowitzki elab jätkuvalt Dallases koos naise Jessica (44) ja kolme lapsega – Malaika (8), Max (6) ja Morris (5). Sakslane jätkas, et mõnel päeval on tema jalg väga halvas seisus.

«On päevi, kus ma ei liigu väga hästi. Mõtlen ikka, et kas kaks viimast aastat meeskonnaga oli seda väärt. Me ei saavutanud klubiga midagi, neid mõtteid on mu peas palju,» ütles Nowitzki, viidates, et Mavericks ei pääsenud viimastel hooaegadel play-offigi.