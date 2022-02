Kas Sappineni asendaja? Flora tõi meeskonda tagasi talendika ründaja ja andis talle Sappineni vana numbri

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt: «Aleksandr Šapovaloviga me oleme varem koostööd teinud, kui ta meil FC Flora U21 meeskonnas mängis. Teame tema tugevusi, teame, et tegemist on väravalööjaga, teame ka millega tuleb tööd teha. Testiperiood näitas meile, et ta on persoonina küpsenud ja valmis jalgpallurina järgmist sammu astuma. Usume, et ta on heas keskkonnas ja meile heaks täienduseks.»