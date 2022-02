Juba teine Eesti tippklubi pidi raha tõttu kõrgliigakohast loobuma

Maardu Linnameeskonna juhtkond põhjendas otsust piisava sponsorrahastuse puudumisega. «Juba mitu kuud on klubi juhid olnud aktiivsetes otsingutes ja pidanud palju läbirääkimisi, et tagada klubile piisav rahastus ja adekvaatne esindatus Eesti kõrgliigas. Tehtud suurt tööd edu ei krooninud,» seisis klubi avalduses, kus toodi muuhulgas välja ka tõsiasi, et jalgpalliliit tuli klubile litsentsiprotsessis vastu ja andis ajapikendust.

Klubi tänas Maardu linna, sponsoreid, koostööpartnereid ning poolehoidjaid, kes kõigi tippliigades veedetud kaheksa aasta jooksul tuge pakkusid. Maardu Linnameeskonna jalgpallikool jätkab täies mahus tööd ning soovib kasvatada üles uue põlvkonna jalgpallureid.

«Usume ja teame, et Maardu täiskasvanute jalgpalli ajalugu sellega sugugi ei lõppe, kuid kindlasti ootavad ees suured muutused. Jalgpall on selline mäng, et kui oled sellesse armunud, ei jää sa selle suhtes kunagi ükskõikseks,» seisis klubi avalduses.

«Meil on väga kahju, et Maardu Linnameeskond loobus tippjalgpallist. Täname klubi eestvedajaid seni tehtud töö eest ja mõistame, et tegu ei olnud kerge otsusega. Maardu on pikkade traditsioonidega jalgpallilinn ja ootame neid tagasi tippjalgpalli,» märkis Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Jalgpalliliit alustas eelmisel sügisel litsentsiprotsessis olulise valdkonnana klubide majandusliku jätkusuutlikkuse projekti, mis vältab vähemalt järgmised kolm aastat. Projekti eesmärk on klubide finants- ja sportliku juhtimise kvaliteedi tõstmine, majanduslik stabiilsus ja järjepidevuse kindlustamine. Eelmised suured valdkonnad litsentsiprotsessis olid kogukond ja sportlik areng, mis päädisid vastavalt kogukonnajuhtide ja noortetööjuhtide projektiga, lisaks toetab jalgpalliliit klubisid solidaarsusfondist.

Maardu Linnameeskonna loobumine tähendab, et Premium liigasse tõusis sportliku paremusjärjestuse põhjal JK Tallinna Kalev, Esiliigasse Pärnu JK ja Esiliiga B tasemele Nõmme Kalju FC U21.