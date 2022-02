Hoogsalt alustanud Viimsi pidi kodusaalis tunnistama Läti klubi paremust

Viimsi on 12 võidu ja seitsme kaotusega punktitabelis viiendal kohal ehk BC Kalev/Cramo ja TalTech/Optibeti järel ollakse paremuselt kolmas eesti klubi, muide ülikooliklubiga on neil kogutud võrdselt 31 punkti. Ogre on kaheksa võidu ja sama paljude kaotustega kaheksandal kohal ning pääseks viimasena play-offi.