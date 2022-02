Isa-poega Solbergid võitsid ihaldatud karika

Race of Championsi on peetud alates 1988. aastast ning esimene kord sõideti 1986. aastal traagiliselt hukkunud rallimehe Henri Toivineni mälestuseks. Aastatel 1992-2003 toimus võistlus Gran Canarial, edasi aga hakati tuuritama üle maailma. Parimad on selgitatud näiteks Wembleyl ja Stade de France’il, aga ka Pekingi olümpiastaadionil.