Neuville’i poolt hüljatud kaardilugeja naaseb võistlustulle

Neuville’i ja Gilsouli koostöö kestis kümme aastat, kuid katkes 2021. aasta alguses. Mõne nädalad enne Monte Carlo rallit teatas Neuville, et loobub pikaaegse navigaatori teenetest ning võttis kaardilugejaks vähetuntud Martijn Wydaeghe. MM-sarjas on Neuville ja Wydaeghe võtnud kaks etapivõitu, kui esikohad nopiti mullu Belgias ja Kataloonias.

Plaanis on osaleda kümnest etapist koosneval Belgia meistrivõistlustel ning Gilsoul ütles, et tahtis aidata sõitjat, kes on südamega asja kallal. «Tahan olla osa projektist, mida tehase täie pühendumisega. Tahan anda endast parima, et Gino saaks võidelda kõige kõrgemate kohtade nimel,» ütles Gilsoul SpeedAcitionTV-le.