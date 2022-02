Maik-Kalev Kotsar sai endale uue skoorimaia tiimikaaslase

«Tal on kogemusi nii G-Liigast kui ka Euroopast. Ta on mitmekülgne mängija, kes suudab mängu laiali tõmmata ning oskab palliga ise olukordi luua. Kaitsemängus on ta õnneks saanud viimasel ajal karastust ka Euroopa stiiliga. Tänu oma suurusele suudab ta katta mitut erinevat positsiooni. Peamine, et ta suudaks harjuda meie stiili ja tööeetikaga,» sõnas peatreener Pedro Calles.