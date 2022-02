Eesti tenniseliit vajab koduse suurturniiri võõrustamiseks valitsuselt umbes miljonit

Alaliidu peasekretär Allar Hint on positiivselt meelestatud. «Meil ei ole seda turniiri veel olemas. Me oleme läbirääkimistes nii linna, riigi kui ka WTA-ga, et see turniir jõuaks siia. Kuigi eeldused selleks on olemas, on vaja kogu see pakett kokku saada,» ütles ta ERRile.