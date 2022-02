Järjekordne Eesti koondislane siirdub Ukraina kõrgliigasse

Bogdan Vaštšuk on saanud FCI Levadia esindusvõistkonna eest kirja 67 mängu ja löönud kokku 21 väravat. Premium Liigas on Vaštšuk käinud väljakul 59. korral ning löönud 13 väravat. UEFA Konverentsliigas on käinud Vaštšuk FCI Levadia eest väljakul kahel korral ja löönud kaks väravat Dundalk FC vastu. Klubis veedetud ajaga on mees võitnud 2021. aastal ka Eesti meistritiitli ning Eesti Karika, seisab klubi kodulehel.