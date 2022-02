Nõmme Kalju tõi klubisse PSG süsteemi kuulunud keskkaitsja

Prantsusmaa ITV'le antud intervjuus kirjeldab Yohan ennast kui sõdalast, kes soovib võita kõik oma duellid ja mängijat, kellele meeldib tööd teha. Nõmmekate kaitseliini juhtima toodud jalgpallur hakkab Kaljus kandma särginumbrit 5.

«Mul on hea meel Kaljuga liitumise üle, sest pärast häid esitusi PSG-s oli mul mitmeid pakkumisi Euroopa klubidest. Valisin sisetunde järgi oma järgmiseks koduks Eesti. Peale seda kui PSG spordidirektorid (Leonardo ja Angelo) mulle Kalju projektist rääkisid, tekkis tunne, et soovin sellest osa saada,» kirjeldas Eestisse saabumist PSG jalgpallur Yohan Mannone läbi Kalju ühismeedia.

Yohan teab, et Kalju on ambitsioonikas klubi ja töötab tõsiselt oma parema tuleviku nimel. «Eduka hooaja tegemiseks on kõik tingimused olemas, klubil on hea peatreener, head mängijad, Euroopa partnerklubid ja kogu kollektiiv töötab ühes rütmis oma eesmärkide saavutamise nimel. Mõistagi hindan kõrgelt Kalju ajalugu ja Kuno (esimees) kõigi aastate jooksul tehtud tööd,» ütles Mannone.

Tallinna ja Eestiga laiemalt pole prantslasel veel aega tutvuda olnud, aga temani jõudnud tagasiside on olnud hea. «Esmamulje siin oldud ajast on suurepärane, eestlased on olnud minu vastu avatud meelega ja lahked,» kiitis Yohan eestlaseid.

«Minu eesmärk Eestisse tulles on võita Kaljuga tiitleid ja mängida Euroopas. Ootan hooaega, et väljakul endast klubi, meeskonna ja fännide heaks kõik anda,» võttis Kalju uus keskkaitsja oma jutu kokku.

«Pariisis lepingut omanud jalgpalluri üleminek sai teoks tänu headele suhetele PSG juhtkonnaga. Märksõnadena saan ühelt poolt esile tõsta solidaarsust ning teiselt poolt mängija sportlikke ambitsioone. Usun, et PSG ja Kalju vaheline koostöö Yohani osas asetab kogu Eesti jalgpalli heasse valgusesse, näidates, et Premium liiga on koht, kuhu soovivad ka sellise klubi jalgpallurid mängima tulla,» kergitas klubi president Kuno Tehva pisut üleminekut katvat loori.

«Hea meel on pärast kahte rasket hooaega oma fännidele ja toetajatele häid sõnumeid edastada. Kalju ambitsioon ei ole aastatega kahanenud, seega läheme uuele jalgpallihooajale vastu heas Tiigri aasta energias,» lisas Kuno.

«Valmistab rõõmu, et meiega liitus kõrge klassiga keskkaitsja. Tema kogemused ja suurepärased liidriomadused annavad Kaljule soovitud tasakaalu nii kaitseliinis kui ka kõikides teistes mänguelementides,» kiitis nõmmekate peatreener Eddie Cardoso oma uut mängijat.