Prantsusmaa autotootja kinnitas, et hakkab WRCs Fordile konkurentsi pakkuma

Eelmisel aastal tutvustatud Rally3-autosid valmistab seni vaid M-Sport Ford, kuid alates tänavusest võisteldakse neil autodel juunioride MM-tiitlile (JWRC). See on kasvatanud võrdlemisi taskukohase neljarattaveolise ralliauto aktsiaid.

Reanult Rally3-auto valmib Clio baasil ning Renault Sport direktor Benoit Nogier tunnistas intervjuus DirtFishile, et auto on suur väljakutse saada auto veidi enam kui aastaga valmis.

«Hakkame seda uut võistluskategooriat avastama. See on esimene kord, kui Renault ehitab neljarattaveolise ralliauto. Me töötame palehigis ja mõne nädala jooksul peaks toimuma esimene test,» avaldas Nogier.