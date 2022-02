Pekingi taliolümpiamängudel on susisemas esimene dopinguskandaal, sest ikka veel pole välja jagatud esmaspäeval lõppenud iluuisutamise võistkonnavõistluse medaleid. Portaal Inside The Games avaldas, et põhjuseks on 15-aastase venelanna, eelmisel kuul Tallinnas Euroopa meistriks kroonitud Kamila Valijeva kahtlane dopinguproov.