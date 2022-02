Jüri Vips: pean Red Bullile tõestama, et olen F1 vääriline

«Red Bull pole mulle konkreetset eesmärki seadnud, et peaksin näiteks tiitli võitma. Pean lihtsalt tõestama, et olen F1 vääriline,» ütles Vips F2-sarja kodulehele antud intervjuus.

Hooajale läheb kindla soosikuna vastu taas Prema võistkond. Vips tunnistas, et neile on väga raske vastu saada, ent kindlasti üritatakse. «Oleme testidel samme edasi astunud. Võistlustel oleme alati kiired olnud ja usun, et saame veel nobedamaks.»