Monte Carlos suure avarii teinud M-Spordi talent lööb uue auto ehitamisel käed külge

M-Sport otsustas pärast Fourmaux' avariilise masinaga tutvumist, et 24. veebruaril algavale Rootsi MM-rallile mõeldes on mõistlikum lõpuni ehitada baasi jäänud auto kere toorik. Monte Carlos õhulennu teinud masinast võetakse mootor ja käigukast, kirjutab Autosport.

«Minu jaoks oli oluline [mehaanikuid] aidata ning näidata, et me töötame koos tiimina ja ma pole olemas ainult rallide ajal,» sõnas Fourmaux. «Nad on teinud palju tööd, et ehitada neli autot, mistõttu valmistas ühe lõhkumine minu ja nende jaoks suurt pettumust.»