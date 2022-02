Peterburi WTA-turniiril finaali pääsenud Anett Kontaveit (WTA 9.) alistas poolfinaalis Läti esinumbri Jelena Ostapenko (WTA 25.) 6:3, 6:4. Eesti esireket ütles pärast matši, et oli mänguks hästi valmistunud ja tundis väljakul head energiat. Finaalis kohtub Kontaveit hea sõbra Maria Sakkariga (WTA 7.) ning eestlanna oli kindel, et mõlemad on motiveeritud finaali võitma.