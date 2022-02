Tühjaks pigistatud tartlased «rikkusid» eestlaste ideaalse pühapäeva

KK Viimsi/Sportland pidi kodus kõvasti vaeva nägema, et Valmiera 73:70 maha suruda. Ronald Zakis viis koduperemehed 2.23 enne lõpuvilet juhtima. Viimase korvi viskas Devin Harris umbes 2 minutit hiljem. Külalised olid viimased 2.43 kuival.

Ainsana pidi kaotuse vastu võtma Tartu Ülikool Maks&Moorits . Võõral väljakul tuli tunnistada Läti tippklubi 69:62 paremust. Lõppseis on veidi petlik, sest veel 2.20 ennelõpuvilet oli koduperemeeste edu juba 13-punktiline.

«Kuigi me täna lauapallide arvus võitsime, siis olulistel hetkedel ei suutnud me lauavõitlust kontrollida. Mänguderohke nädal on mõnel mehel mahlad täitsa välja võtnud. Märt ja Wembi suutsid lõpuni aktiivselt mängida, aga paraku neil palju rohkem abijõudusid ei olnud,» võttis Tartu peatreener Nikolajs Mazurs kolme mängu nädala kokku.