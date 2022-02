KUULSUSTE HALL ⟩ Roman Ubakivi – rahvusliku jalgpalli taaselustaja

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avaldab koostöös Postimehega loo igast Eesti spordi kuulsuste halli avaliikmest – seega on tulemas 50 artiklit eelmise sajandi kõige silmapaistvamatest sportlastest ja sporditegelastest. Käesolev lugu on järjekorras 47.

1980. aastate ärkamisaeg

See pisut ootamatuna mõjunud edu oli märk Eesti jalgpalli taasärkamise võimalikkusest ja asjaolu, et Lõvid selle saavutusega muuhulgas näiteks ka Spordilehe esiküljele pääsesid, andis aimu, kui määratu oli Maarjamaal olnud janu jalgpallivõitude järele. Sest kahjuks oli juba 1960. aastate lõpul siinmail lõpetatud esindusvõistkonna kaasalöömine NSV Liidu meistrivõistlustel ning vähendatud üldist jalgpallile pööratavat tähelepanu – ja see otsus kahandas vutimängu Eestis pikaks ajaks sisuliselt nurgataguseks alaks.