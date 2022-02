Kontaveit ravis Austraalia lahtiste ebaõnnestumise haavu ehteestlaslikult. Ja edukalt!

Täna värskelt avaldatud maailma edetabelis ajalooliselt kõrgele, kuuendale kohale tõusnud Eesti esireketil on siseväljakutel käsil imeline seeria. Alates eelmise hooaja teisest poolest on ta võitnud 20 mängu ning ühtlasi neli turniiri järjest. Mis on selle taga?

«Ausalt, enne eelmist aastat ma ei mõelnudki, et mulle võiks siseväljakutel mängimine nõnda palju meeldida. See lihtsalt on kuidagi nii läinud. Eelmise nädala eel ei teadnud ma statistikast suurt midagi. Ma pole kindel, kas siseväljakud sobivad mulle mingil põhjusel hästi või on tegemist lihtsalt juhusega,» arutles Kontaveit.