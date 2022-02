Korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene on leidnud Itaalias sobiva mängurütmi

25. veebruaril võõrustab sinimustvalgete esindustosin Tallinnas Saku Suurhallis 2023. aasta maailmameistrivõistluste valikturniiri mängus Poola koondist. Vabariigi Valitsuse otsuse järgi lubatakse erandkorras Saku Suurhalli 3360 pealtvaatajat, kirjutab korvpalliliit.

«Ei jõua ära oodata, kui saaksime jälle täismaja ees mängida,» lausus Eesti koondise tugitala Vene. «Muidugi on märksa parem, et vähemalt pool tribüüne on poolehoidjate päralt, mitte veerand või veel vähem. Toetajate ees on meeldivam ja mõnusam mängida, nad annavad lisaenergiat.»

Eesti koondise peatreener Jukka Toijala valib lähiajal 22 kandidaadi seast 14–16 korvpallurit, kes alustavad 21. veebruaril Tallinnas valmistumist MM-valikturniiri kohtumisteks Poola korvpalluritega.

Taas liituvad Eesti rahvusmeeskonnaga Saksamaa kõrgliigas pallivad Maik-Kalev Kotsar ja Janari Jõesaar, kes novembrikuu kohtumiste ajal Saksamaa ja Iisraeliga taastusid vigastusest.

«Mõned mehed, kes eelmisel korral koosseisust välja jäid, on jälle rivis,» lausus Vene. «Ühtpidi võiks tänu sellele olla meil lootust rohkem. Teisalt on mõned mehed seekord puudu. Kokkuvõttes sõltub mängukäik sellest, kuidas meil väljakul klappima hakkab.»

Toijala pidas heaks märgiks, et pooleteise kuu jooksul on koduklubides saanud mänguaega Eesti koondise põhiviisiklased – Vene Itaalia kõrgliigaklubi Varese Openjobmetise ja Kristian Kullamäe Hispaania kõrgliigaklubi San Pablo Burgose koosseisus. Novembri koondiseakna eel, kui Vene oli seotud lühiajalise lepinguga Prantsusmaa meistrisarjas osalevas Limoges’i meeskonnas, jäi mõlemal korvpalluril mängupraktikast vajaka.

Vene kohanes Varese meeskonnas ruttu

Aasta alguses Itaaliasse leiba teenima siirdunud Vene on teinud jaanuari algusest siiani peetud kuuest mängust neli võitu kogunud Varese meeskonna värvides häid etteasteid. Ülemöödunud nädalavahetusel, kui jäädi ühe punktiga alla turniiri soosikule Bologna Virtusele, tegi 203 cm pikkune korvpallur ühe oma säravama etteaste. Ta tabas 11 kolmepunktiviskest seitse ning panustas 27 punkti ja 9 lauapalli. Möödunud pühapäeval, kui alistati Veneetsia meeskond, kogus ääremängija 14 punkti.

Vene sõnul on kohanemine uute meeskonnakaaslaste ja peatreeneri käekirjaga üldjoontes sujunud: «Oleme saanud mõned head võidud EuroCupil osalevate võistkondade üle, kaotused olid napid. Meeskonnas keset hooaega tehtud muudatused on enam-vähem toiminud. Tundub, et olen mängurütmiga kohanenud.»

Eesti koondises keskendutakse Toijala taktikepi all ladusale üksteisemõistmisele rünnakul ja kaaslaste abistamisele kaitses.

«Mängupilt pole olnud halb, meie asjad on enam-vähem toiminud,» ütles Vene. «Pusletükid on laias laastus samasugused, nagu olid novembri mängudes. Ei usu, et midagi praegu muutma hakkame. Püüame tegutseda meeskondlikult nii kaitses kui ka rünnakul. Keskendume palli liigutamisele ja viskekohtade otsimisele.»

Vene sõnul pööratakse lühikesel ettevalmistuse perioodil tähelepanu üksteisega hea arusaamise saavutamisele: «Enam-vähem ju teame, mida keegi väljakul teeb. Paari-kolme päevaga tuletame liikumisi meelde ja saame saavutada paremat kaaslaste tunnetust. Samal ajal on oluline, et väljakul pidevalt räägitaks, kes mida teeb ja kes kus aitab. Suhtlemine aitab kõigi olukorda paremaks teha.»

Hooaja keskel vahetati Itaalia kõrgliiga alumises osas heidelnud Varese esinduses välja põhiviisik, peatreener ja peamänedžer.

«Võib-olla meie meeskonnas aset leidnu on erandlik näide. Praegu koostöö toimib, hooaja lõpus näeme, kas see toob ka vilju või mitte,» lausus Vene.

Meeskonda otsitakse veel tsentrit: «Mängime kahe number nelja ehk suure ääremängijaga, peame korda mööda lappima kaitses tekkivaid auke. Samas olen tänu sellele saanud olla väljakul mõne minuti rohkem. Kui nädalas peetakse üks voor, siis pole liiast mängida üle 30 minuti.»