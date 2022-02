Eesti aerutamisföderatsioon nimetas aasta parimad aerutajad

Eesti Aerutamisföderatsioon kuulutas välja hooaja 2021 parimad aerutajad. Kuni viimase hetkeni säilis lootus, et seda on võimalik teha traditsioonilisel auhinnagalal. Kahjuks Covid-19 tulenev koroonaviiruse olukord ja nakatumisnäitajate püsimine ei võimalda kontaktset koosviibimist läbi viia. Föderatsiooni juhatuse koosolek kinnitas 2021.a. parimatena:

Auhinnad antakse parimatele üle hooaja avastardi raames Tartus. Loodetavasti on selleks ajaks tervisesituatsioon laabunud? Eesti koondislastel on seljataha jäänud töine talvelaager Otepääl, juba eeloleval nädalavahetusel starditakse esimesse veelaagrisse Itaalias, Sabaudias. Senine ettevalmistus on koondise peatreeneri, Koit Põdra, sõnutsi kulgenud töiselt, ees on ootamas hooaja ettevalmistuse võtmeetapp. Tulemas on põnev võistlushooaeg nii kodus kui võõrsil, kaugem eesmärk on Eesti aerutajate taasjõudmine suveolümpiamängudele.