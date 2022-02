Mis saab Peterburisse planeeritud Meistrite liiga finaalist, kui Venemaa alustab sõda? UEFA-l puudub plaan B

Eelmisel nädalal käis 68 000 pealtvaatajat mahutavat Krestovski staadioni vaatamas UEFA delegatsioon, jututeemaks oli peamiselt koroonaviirusest tingitud olukord. Europarlamendisaadik Viola von Cramon avaldas, et tema hinnangul on Venemaa viimane koht, kus võiks sellist suurvõistlust korraldada.

UEFA on aga Venemaaga tihedalt seotud juba viimase kümne aasta jooksul. Aastast 2012 on Meistrite liiga üheks peasponsoriks olnud Venemaa gaasifirma Gazprom. «Nende reklaamid on igal mängul väljaku ääres näha, see jätab oma märgi. Nad näitavad ennast võrdväärse partnerina. See tekitab positiivse fooni ja Venemaa oskab seda strateegiliselt ära kasutada,» lisas von Cramon.