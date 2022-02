Tallinna linn toetab võimalikku WTA-turniiri: nüüd on sõna valitsusel

Eelmise nädala alguses selgus, et Eesti Tennise Liit sai pakkumise korraldada WTA-turniir ning kultuuriminister Tiit Terik teatas, et teeb valitsusele ettepaneku võistlust toetada. Alaliit peab reedeks otsustama, kas WTA pakkumine võetakse vastu või mitte. Muide, oktoobrisse planeeritud turniir ei toimuks mitte ainult tänavu, vaid ka 2023. ja 2024. aastal.

«Tegu on unikaalse ettepanekuga, mida pole minu teada Eestile eelnevalt tehtud ning pole kindel, kas veel tehakse, kui seekord turniiri ei korralda,» rääkis Belobrovtsev. «Turniir on tipptasemel tennisevõistlus ja võttes arvesse, kuidas meie naistennisistid viimasel ajal Eestit rahvusvahelisel areenil esindavad, võib oletada, kui turniir peaks oktoobris toimuma, siis Anett Kontaveit võib olla [WTA-tabeli] esiviisikus, kui mitte maailma esireket.»

Belobrovtsev avaldas, et eile kohtus linn alaliidu ja erasektori esindajatega, kellelt oodatakse toetust, nagu ka linnalt ja riigilt. Kui suur võiks Tallinna toetus olla, pole veel kivisse raiutud. «Sõltub, kuidas on valmis teised toetama. Tallinnal on kombeks suuri rahvusvahelisi spordiüritusi toetada kuni 100 000 euroga. Siinkohal võiks olla umbes sama olukord. Nüüd on sõna valitsusel, kellelt oodatakse, et riik oleks turniiri suurim toetaja.»

Eesti peaminister Kaja Kallas kirjutas oma blogis, et valitsuse poole pöördutakse pidevalt taotlustega finantseerida riigi poolt suuri rahvusvahelisi spordiüritusi. Ta lisas: «Ühelt poolt on rõõmustav, et Eesti spordiorganisatsioonidele pakutakse järjest võimalusi suurvõistluste korraldamiseks. See näitab usaldust Eesti riigi ja meie inimeste korraldusoskuste vastu, aga kindlasti on siin oma osa ka meie tublidel sportlastel, kes rahvusvahelisel areenil on läbi löönud.

Teiselt poolt aga küsitakse rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks isegi riigieelarve mõistes väga suuri summasid. Näiteks WTA tenniseturniiri korraldamiseks kolmel aastal küsitakse 2 700 000 eurot. Seda on näiteks peaaegu sama palju kui kogu Team Estonia ca 200 Eesti tipp- ja noorsportlase ning nende treenerite aastane toetus kokku või sama palju kui laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide aastane palgatoetus. Ühe aasta turniiritoetuse – 900 000 euro – euro eest saaks aga näiteks maksta igale päästeteenistujale 500 eurot preemiat.

Alati tulevad need taotlused ootamatult ja alati öeldakse, et on meeletu ajasurve otsustamiseks. Reeglina öeldakse, et tegemist on ainukordse võimalusega ja see toob majandusele palju raha tagasi. Kui siis küsida, miks majanduses kasu saavad ettevõtjad ise pole valmis suurüritust toetama, kui see on nii kasulik, olen saanud ka vastuseks, et erasektor ei saa seda riski covidi-tingimustes võtta. Aga miks siis riik peaks? Sel juhul jääb õõnsaks väide, et võistlusega kaasneb tohutu kasu majandusele, kui erasektor ise ei ole valmis seda võistlust toetama. Oleks ju loogiline, et need, kes kasu saavad, ise ka sellesse investeerivad.