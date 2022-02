Teemu Suninen: ma olen Hyundais juba enne lepingu sõlmimist testinud rohkem kui M-Spordis kokku

Teatavasti ulatas Suninenile abikäe Soome ärimees ja rallisõber Markku Rautio, kellelt on saanud toetust ka Eesti rallisõitja. Seda, et Soome ärimees Rautio toetab Egon Kauri, intervjueeritav kuidagi üllatavaks ei pea. «Rautiol on suured ärid ning toetamine toob nähtavust nii Soomes kui Eestis.» Ta lisab, et pigem peaksime rahul olema, et Rautio näo on olemas inimene, kes noori rallisõitjaid toetada tahab. Viimastel Soome meistrivõistluste etappidel on Suninen ka ise nõu ja jõuga olnud toeks Rautio meeskonnale, et sel viisil minevikus toetatu eest omal moel tagasi anda.

Minnes tänaste teadmistega tagasi 10 aasta tagusesse aega, ralliäss suures plaanis midagi teisiti ei teeks. Enda sõnul on nõrgim külg olnud kommunikatsioon, mis vajanuks arendamist. «Seda eriti tänapäeval, kui pead meedias pildis olema. Võrdleme näiteks Solbergi ja Huttuneni: tulemused on sarnased, aga üks neist on superstaar ning teine mitte.» Tema sõnul tahavad kõik olla Kimi Räikkönenid, ent selline lähenemine meediasuhtlusele toimis viimati aastal 2000. «Lõppude lõpuks on WRC puhas äri, kus autotootjad oma tooteid reklaamida tahavad.»

Küsimusele, mida tuleks teha, et tuua rohkem autotootjaid WRC sarja, viitab Suninen R5 autodele. «Peaksime kõik R5 autodega sõitma. See oleks nagu R5+: paneme autole suurema turbokõri ja tagatiiva ning see võikski siis olla Rally1.» See oleks ka kulutõhusam. «Kulud langeksid üle 50%. Kui Rally2 auto maksab ligikaudu 250 tuhat eurot, siis Rally1 oma üle miljoni. Nende muudatustega saaks stardijoonele enam kui 30 autotki.» Miks seda siis ei tehta? «See on küsimus FIA-le. Ehk muretsetakse, et Rally2 autod saavad olema Rally1 kõrval liiga kiired? Ise usun, et selle pärast ei peaks küll muretsema,» leidis ta.

Järgmisel nädalal algava Rootsi ralli esikolmiku ennustuse tegemine võtab mehe mõtlikuks. «Vaadates eelmisi aastaid, siis jõudude vahekord uute autode puhul eri rallidel on väga palju kõikunud. Usun, et ka nüüd juhtub midagi sarnast. Arvan, et Toyota teeb hea tulemuse, nad on ka teinud samades tingimustes palju teste. M-Spordilgi on hea auto, palju lumel testinud ning ka Breen on hea lumel sõitja. Hyundai on teinud palju tööd ja pakun, et tõstavad korralikult oma taset.» Rallivõitu ennustab ta siiski meie esisõitjale. «Ott saab esikoha, Rovanperä teise ning Lappi kolmanda. Breen tuleb neljandaks.»