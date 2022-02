Selgus, kes valmistuvad korvpallikoondisega eesootavate MM-valikmängude eel

Toijala rääkis, et väikese ääremängija rolli ehk number kolme positsiooni täidavad Siim-Sander Vene, Jaan Puidet ja novembri MM-valikturniiri mängudest vigastuse tõttu kõrvale jäänud Janari Jõesaar.

Ta lisas, et Itaalia tugevuselt teises liigas Pistoia meeskonnas leiba teenivat Joonas Riismaad saab kasutada nii tagamängija kui ka väikese äärena: «Riismaa on teinud hea hooaja ja eelmises mängus tegi ta oma punktide rekordi.»

Toijala sõnul on Taavi Jurkatamm teinud KK Viimsi/Sportlandi värvides hea hooaja ja eriti tublilt tegutsenud kaitses: «Usun, et ta saab neljapäevasel treeningukogunemisel kiiresti meie koostöö põhimõtetest aru.»

Toijala tõi välja, et kuigi Vene mängib Itaalia kõrgliigaklubis Varese Openjobmetis number nelja ja viie positsioonil, on ta koondises vajalikum väikese ääremängijana: «Eelmises koondiseaknas läks tal number kolme peal hästi, eriti kohtumises Saksamaaga. Poola koosseisus on füüsiliselt tugevad ja pikad korvpallurid, neid leidub ka number kolme peal. Vene oskusi ja kogemusi väikese äärena kasutades saame paremaid vastupanu võimalusi.»