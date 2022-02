Hyundai meeskond muudab neile varasemalt edu toonud strateegiat

Ott Tänaku tööandja Hyundai on ametlike testipäevade kõrvalt käinud varasemalt WRC-autodega sõitmas mitmetel WRC-sarja välistel etappidel, eelmisel aastal näiteks Otepää talverallil ja Sanremo rallil. Kuigi tiimipealiku asetäitja ei välista, et sarnaseid võimalusi võidakse ühel hetkel ka tänavu kasutada, siis vähemalt esialgu ei tule need kõne alla.

«Ma ei jäta seda võimalust kõrvale,» selgitas Moncet DirtFishile. «Kuid praegu arvan, et peame auto korralikult tööle saama, kõigepealt töötama põhitõdede kallal, veenduma, et kõik jookseb õlitatult, et meil on kõik vajalikud varuosad ja nii edasi, enne kui saame teistel rallidel sõita.»