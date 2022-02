Maret Ani: miks on WTA-turniir Eestile oluline?

Postimees avaldab arvamusloo täies mahus.

Tuntus Eesti riigile

Tennis on enimjälgitav naiste profisport maailmas. WTA Tour’i turniire jälgib üle 630 miljoni inimese rohkem kui 160 riigist ja sellise sündmusega avaneks suurepärane võimalus Eestit tutvustada miljonitele inimestele kõikjal maailmas.

Eestlased on tuntud suurepäraste spordiürituste korraldajatena, meil on olemas professionaalne tööjõud, kvalifitseeritud taustajõud, vabatahtlike võrgustik jms ning WTA tenniseturniiri korraldamisega reklaamiks seda laiemale ringile, sest nagu juba mainitud on tennis maailmas enimjälgitav naiste profisport maailmas. Uued noored tennisistid peavad saama elavaid emotsioone oma koduriigis, WTA turniir on investeering Eesti tennise ja spordi tulevikku.

Ainulaadne võimalus

Ajalooliselt on kõik WTA turniirid korraldajate vahel jaotatud ja lisaturniiridel kalendrisse asja ei ole. Hetkel aga pakutakse tänu Anett Kontaveiti ja Kaia Kanepi tegudele Eestile ainulaadset võimalust tuua Eestisse WTA turniir ning kahju oleks sellist võimalust raisku lasta. Sarnastel põhjustel toimus 2019.aastal Jurmalas WTA 250 turniir (lätlannad Jelena Ostapenko ja Anastassia Sevastova olid huviorbiidis), sellest võttis osa kümmekond TOP30 mängijat. Eesti on olnud eeskujulik sündmuste korraldaja, Eesti spordi mainet on selleks ehitatud aastaid, jätta viljad noppimata oleks tagurlik. Selliseid sündmusi ei saa ise küsida, neid pakutakse. Kui Eesti ei võta võtab keegi teine, turniir ei jää toimumata. Võib ju küsida kas WTA 250 on Eestile piisav. Jah, on, sest WTA 500 pakkumine tuleb ainul juhul kui WTA 250-le ei öelda „Ei“. Eesti on väikeriik, seda tuleb meeles pidada. Meie naaberriigis peaks olema WTA top 100 mängijate seas rahvaarvust tulenevalt 200 mängijat, arvestades, et Eesti rahvaarvu juures on meil kaks.

Tipptennisistid Eestis

WTA turniir toob Eestisse tipptennise. Tõenäosus, et Tallinnasse tipud saabuvad, on väga suur, ja seda eelkõige kolmel põhjusel. Tennisetippudele meeldib Eestis mängida, siin on kodune tunne ja toetav publik, seda on tunnistanud Fed Cupil osalenud britid, lätlased, ukrainlased, itaallased jt. Teiseks, Anett Kontaveit on nimi, kes meelitab Eestisse mitmeid tipptennisiste. Kolmandaks, paljud tipud sätivad võistluskalendri reisimugavuselt lähtuvalt ja kui ajastada turniir selliselt, et see sobitub eel- või järel turniirina Euroopas toimuvate suuremate WTA siseturniiridega, suurendab see tipptennisistide osalemise tõenäosust. Hetkel ei ole turniirinädal veel kokkulepitud, kuid see pannakse kindlasti sobituma vastavalt regiooni turniiridega.

Tenniseturistid

WTA turniir oleks meie regioonis ainulaadne, sellisel tasemel naiste tenniseturniire naaberriikides pole. Kuna tenniseturism on maailmas väga levinud, siis tõenäoliselt väisaksid turniiri ajal Eestit fännid naaberriikidest, kelle tippmängijad oleksid kindlasti ühed osalejatest ja ka kaugemalt. 2017., 2018. ja 2020. aastatel Tallinnas toimunud Fed Cupi turniirid, kus osalesid ka naiste tennise tippmängijad, on olnud publikurohked. Turniire vaatasid lisaks tuhandetele eestlastele ka tribüüni täis lätlasi, ukrainlasi ja britte, kes ei pidanud paljuks Eestisse oma tippe toetama tulla. Turniir toimub terve nädala, pealtvaatajad väisavad võistlust reeglina mitmel päeval, seega vabadel päevadel veedavad nad aega linnaga tutvudes.

Jätkusuutlik spordi arendamine

Loomulikult looks WTA Tour’i turniiri Eestisse toomine eeldused jätkusuutliku tipptennise arendamiseks. Lastele ja noortele on väga tähtis näha iidoleid oma silmaga, see innustab neid spordile rohkem tähelepanu pöörama. Noortennisiste saame rakendada turniiri korraldusel pallipoistena ja joonekohtunikena, mis annab neile asendamatu kogemuse.

Turniiri korraldamisega saaksime laiemale ringile näidata, et Eestis on olemas kvaliteetsed tennisekeskused. Siiani on rahvusvahelistel turniiridel osalenud tennisetipud olnud hämmelduses, et me sellist ‘varandust’ ainult enda teada hoiame. Selline reklaam toob Eestisse rahvusvahelisi tenniselaagreid ja -koolitusi.

Sport ja majandus

Spordisündmuste majanduslikku mõju ei saa hinnata ainult selle päeva või nädala baasilt mil sündmus toimub. Rahvusvahelised spordisündmused on turundussündmuseks riikidele, linnadele. Nende nimel käib rebimine, kes saab kes ei saa. Lisaks riigi mainele, turundusele on neil sotsiaalmajanduslik mõju. Väikeriigile on ohtlik eeldada, et iga sündmus peab end kohe majanduslikult otseselt ära tasuma. Väikeriikidel on rahvusvahelistest spordisündmustest pikas perspektiivis ainult võita, mitte kaotada.